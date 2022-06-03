Произведения искусства появились на стенах одного из Самарских дворов

Произведения искусства появились на арках одного из дворов Самары на улице Ставропольской. Стены расписали местные художницы. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на информационный портал sovainfo.ru.

Росписью стен занялись местные художницы, среди которых была Валерия Кувыкова. Она рассказала, что однажды познакомилась с двумя девушками, которые занимались росписью. Тогда она предложила им свою помощь, и вместе художницы украсили несколько стен.

Сейчас Валерия учится в Санкт-Петербурге, однако возвращаясь домой, она оставляет все новые работы на стенах города. Так во дворе появились «Звездная ночь» Ван Гога, «Поцелуй» Густава Климта, «Женщина с зонтиком» Клода Моне и прочие шедевры мировой живописи.