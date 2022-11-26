Культура 26 ноября 2022, 21:29 Произведение российского композитора включили в шорт-лист премии «Грэмми» Композицию «Гнев Божий» российского автора Софьи Губайдуллиной номинировали на «Грэмми» РИА «Новости»

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Музыкальное произведение «Гнев Божий» российского композитора Софьи Губайдуллиной вошло в число претендентов на премию Национальной академии искусств и науки звукозаписи США «Грэмми. Список номинантов опубликовали на сайте премии.

Произведение российского автора появилось в номинации «Лучшая современная классическая композиция». Речь идет о версии, которую исполнил оркестр Гевандхауза под руководством латвийского дирижера Андриса Нельсонса.

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Вручение наград пройдет 5 февраля 2023 года в Лос-Анджелесе.

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Уроженка Чистополя Губайдуллина много лет жила и работала в Казани. С 1991 года композитор постоянно живет в Германии. Она сочинила более 100 произведений для оркестров хоров и сольных исполнителей. Также Губайдулина писала музыку для театра, кино и мультфильмов.