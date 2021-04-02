Самым смешным произведением классической литературы россияне назвали сатирический роман «Золотой теленок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования международного сервиса аудиокниг по подписке Storytel.

А предыдущая часть дилогии о великом комбинаторе — «Двенадцать стульев» получила пятое место.

Вторую строчку рейтинга читатели отдали комедии «Ревизор» Николая Гоголя. Далее идет повесть «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома К. Джерома. Четвертое место занял рассказ «Чужая жена и муж под кроватью» Достоевского, что было неожиданно для такого рейтинга, отметил «Ридус».

Для современной прозы Storytel представил отдельный рейтинг. Первые два места в списке самой смешной современной литературы достались книгам шведского писателя Фредрика Бакмана «Вторая жизнь Уве» и «Тревожные люди». На третье место попала классическая антиутопия Джорджа Оруэлла «Скотный двор». Следом идут произведения отечественных писательниц — «Чем занималась я, пока вы занимались сексом» Натальи Красновой и детские «Сказки о царе Колбаске» Маши Рупасовой.

Исследование проводилось на основе отзывов слушателей, собранных в течение 12 месяцев — с апреля 2020 по март 2021 года.