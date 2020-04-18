Побродить о старинным особнякам Москвы и научиться чему-то новому на мастер-классах. Все это можно сделать во время самоизоляции на онлайн-марафоне «День наследия — 2020».

Марафон приурочили к Международному день охраны памятников и достопримечательных мест, который отмечается 18 апреля.

«Ежегодно в честь праздника в столице проходят Дни исторического и культурного наследия. Это масштабная программа с выставками, лекциями и экскурсиями по знаменитым зданиям. В этом году все события перенесли в онлайн-формат», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Поучаствовать в марафоне можно будет с 10:30 до 21:45, зайдя на бесплатную трансляцию на Youtube. Ссылки и расписание марафона появятся на странице столичного Департамента культурного наследия в Facebook и на портале «Узнай Москву».

Вести эфир будет журналист Владимир Раевский. Он возьмет интервью у экспертов в области архитектуры и реставрации, которые расскажут зрителям о известных памятниках архитектуры. Во время трансляции можно буде задать свои вопросы.

Международный день охраны памятников и достопримечательных мест отмечается каждый год начиная с 1984 года.

Сейчас во многих регионах России действует режим самоизоляции. Не работают музеи, театры, кафе, кинотеатры и другие заведения. Жителей настоятельно просят оставаться дома, чтобы побороть распространение коронавируса.