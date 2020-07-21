Программу против искажения истории Второй мировой войны запустят в России

Субсидии получит фонд «История Отечества». По словам главы организации Константина Могилевского, на эти цели могут выделить несколько миллионов. Деньги планируют направить на публикацию архивных документов и их продвижение среди иностранных и российских читателей. Также часть средств направят на оперативное реагирование при попытках исказить историю.

Деньги на кампанию выделяются для выполнения поручения президента. Объем финансирования будет рассмотрен при подготовке проекта бюджета на 2021–2023 годы.

Ранее Министерство обороны рассекретило архивные документы о первых днях войны. Среди них были донесения и сводки Генштаба, шифрограммы и воспоминания участников первых боев с фашистами.