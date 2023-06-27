Культура 27 июня 2023, 10:50 Программе «Пушкинская карта» предложили назначить единого билетного оператора Минкультуры и Минцифры предложили назначить VK билетным оператором «Пушкинской карты» РИА «Новости»

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Единым билетным оператором госпрограммы «Пушкинская карта» предложили сделать VK. Минкультуры подготовило поправки к постановлению правительства «О социальной поддержке молодежи», сообщил «Коммерсант».

Такую кандидатуру выдвинуло Минцифры, а Минкультуры поддержало и подготовило документ. К холдингу VK подключатся все учреждения культуры, участвующие в программе «Пушкинская карта», и другие билетные операторы. Из этой процедуры исключат индивидуальных предпринимателей и протестируют систему проверки личности покупателя и предъявителя билета по QR-коду.

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VK не обзавелся собственным билетным оператором, поэтому провел переговоры с Radario — владельцем 60% акций «Кассир.ру». Кроме того, холдинг завладел частью компании «Билетная платформа», которая начала работать над возможностью покупки билетов в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе VK заявили, что холдинг имеет все необходимые технологии. Став единым билетным оператором, он предложит бесшовную продажу билетов по «Пушкинской карте» и не станет вытеснять других агрегаторов, с которыми учреждения уже сотрудничают.

«Пушкинские карты» начали использовать в мошеннических схемах. Роскомнадзор удалил десятки сайтов злоумышленников, а МХАТ не пустил взрослых людей по билетам, купленным по этой молодежной программе.