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Программа «Ну-ка, все вместе!» возвращается в эфир телеканала «Россия 1»

Teleprogramma.pro: участников шоу «Ну-ка, все вместе!» ждут два полуфинала

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Телеканал «Россия 1» начнет трансляцию программы «Ну-ка, все вместе!» уже в первую пятницу сентября. О том, что ждет зрителей в шоу, рассказали журналисты Teleprogramma.pro.

В каждом новом выпуске будут выступать восемь исполнителей - обычные люди, поющие в разных жанрах. Задача участника - поднять с места сразу 100 членов жюри, расположившиеся на особой стене. Чем больше голосов со стены присоединится к песне, тем выше шансы на победу у исполнителя. 

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Победителю вручат один миллион рублей, а также подарят оригинальный сингл с ротацией в эфире популярной музыкальной радиостанции. 

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«Нас ждет очень сильный сезон. Кстати, в шоу появилось нововведение - два полуфинала. Не знаю, упростит ли это задачу сотне или, наоборот, сделает выбор максимально сложным», - рассказал один из членов жюри, певец Сергей Лазарев. 

Два полуфинала дадут возможность самым сильным участникам раскрыться, показать себя в разных жанрах, считают продюсеры проекта. 

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