Проекцию Гагарина покажут на Дворцовом мосту в Петербурге

Проекцию советского космонавта Юрия Гагарина покажут на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге. Гости и жители города смогут увидеть ее 12 апреля, в день 60-летия со дня первого полета человека в космос, написал сайт «Петербургский дневник».

Так, в ночь с воскресенья на понедельник Дворцовый мост будет разведен под музыку, написанную композитором Андреем Петровым для советского художественного фильма «Укрощение огня». На пролет переправы выведут лазерную проекцию, показывающую историю полета. Будут показаны «Восток-1» и портрет Гагарина.

«Это событие станет частью знакового для нашего города проекта „Поющие мосты“, во время которого Дворцовый мост разводится под симфоническую музыку. Важно, что на этот раз хронологически оно совпало не только с Днем космонавтики, но и со стартом навигации по Неве», — заметил главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

Мероприятие начнется в 01:00. Прямую трансляцию можно будет увидеть на сайте Spbdnevnik.ru, а также на странице информационной газеты во «ВКонтакте».