Проект «Цифровое деловое пространство» вышел в финал премии The Plan Award

В финал архитектурной премии The Plan Award в номинации Renovation («Реновация») вышла московская инновационная городская площадка «Цифровое деловое пространство». Внимание жюри привлек фасад здания, который меняет цвет благодаря облицовке светопроводящим бетоном.

Как сообщается на сайте премии, двухэтажное здание площадью 6,6 тысяч квадратных метров было построено в 1977 году. Со временем оно перестало вписываться в осовремененную инфраструктуру Садового кольца и удовлетворять требованиям горожан. Поэтому в 2017 году здание было перестроено, на реконструкцию власти столицы потратили около 15 миллионов долларов. Архитектуру здания было решено сохранить, но оно было отремонтировано с использование инновационных материалов, включая программируемый цифровой дисплей на фасаде.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин заявил, что новая площадка стала центром притяжения для прогрессивных москвичей, предпринимателей, стартаперов и инвесторов.

За победу в номинации Renovation московское здание будет бороться с 50 объектами. В шорт-лист премии The Plan Award в номинации Public Space («Общественное пространство») вошли парк «Зарядье», столичный бизнес-центр «Искра-Парк», здание ратуши в административно-деловом квартале «Невская Ратуша» в Санкт-Петербурге и многофункциональный жилой комплекс Brusnizin в городе Березовском Свердловской области.

В прошлом году транспортная компания «ПЭК» победила в категориях «Фирменный стиль» и Website на итальянском форуме Best For Life Design Forum & Award.