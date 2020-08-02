Проект «Цифровое деловое пространство» вышел в финал премии The Plan Award
Как сообщается на сайте премии, двухэтажное здание площадью 6,6 тысяч квадратных метров было построено в 1977 году. Со временем оно перестало вписываться в осовремененную инфраструктуру Садового кольца и удовлетворять требованиям горожан. Поэтому в 2017 году здание было перестроено, на реконструкцию власти столицы потратили около 15 миллионов долларов. Архитектуру здания было решено сохранить, но оно было отремонтировано с использование инновационных материалов, включая программируемый цифровой дисплей на фасаде.
Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин заявил, что новая площадка стала центром притяжения для прогрессивных москвичей, предпринимателей, стартаперов и инвесторов.
За победу в номинации Renovation московское здание будет бороться с 50 объектами. В шорт-лист премии The Plan Award в номинации Public Space («Общественное пространство») вошли парк «Зарядье», столичный бизнес-центр «Искра-Парк», здание ратуши в административно-деловом квартале «Невская Ратуша» в Санкт-Петербурге и многофункциональный жилой комплекс Brusnizin в городе Березовском Свердловской области.
В прошлом году транспортная компания «ПЭК» победила в категориях «Фирменный стиль» и Website на итальянском форуме Best For Life Design Forum & Award.