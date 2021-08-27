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    27 августа 2021, 14:10

    Проект «Музейные маршруты России» дошел до Пскова

    Дарья Морозова

    Мероприятия в рамках проекта «Музейные маршруты России» начались в Пскове. Об этом сообщила НСН.

    Цель проекта — сделать музеи в России популярнее и востребованнее.

    «Основная цель проекта — добиться радикального роста посещаемости музеев, в том числе и в „низкий“ сезон», — рассказала министр культуры Ольга Любимова.

    В рамках «Музейных маршрутов России» проводятся мероприятия для сотрудников, на которых можно обсудить самые актуальные вопросы этой сферы.