Проект «Музейные маршруты России» дошел до Пскова

Мероприятия в рамках проекта «Музейные маршруты России» начались в Пскове. Об этом сообщила НСН.

Цель проекта — сделать музеи в России популярнее и востребованнее.

«Основная цель проекта — добиться радикального роста посещаемости музеев, в том числе и в „низкий“ сезон», — рассказала министр культуры Ольга Любимова.

В рамках «Музейных маршрутов России» проводятся мероприятия для сотрудников, на которых можно обсудить самые актуальные вопросы этой сферы.