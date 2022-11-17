Культура 17 ноября 2022, 21:30 Проект мемориальной доски в честь Юрия Кнорозова откроют в Петербурге

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Эскизный проект мемориальной доски в честь лингвиста, расшифровавшего письменность майя, Юрия Кнорозова разработали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

В субботу, 19 ноября, исполнится 100 лет со дня рождения ученого. Мемориал разместят на фасаде Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук (Кунсткамера) в Таможенном переулке, где и работал Кнорозов.

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«Предварительные работы по установке доски идут полным ходом, и задуманное обязательно воплотится в реальности. Думаю, это торжество, которое состоится буквально в ближайшее время, станет значимым событием и для Кунсткамеры, и для города», — заявил директор Музея Андрей Головнев.

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