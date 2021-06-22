Вышел первый трейлер продолжения «Тома и Джерри»

На YouTube-канале HBO Max Family появился первый трейлер продолжения знаменитого мультсериала «Том и Джерри». Об этом рассказали News.ru.

Новый сериал будет называться «Том и Джерри в Нью-Йорке». Действие переместится в огромный мегаполис, а герои побывают в знаменитых нью-йоркских местах — в Центральном парке, на Бродвее и других.

В остальном все будет по-старому — вечное противостояние между котом и мышонком, только, судя по трейлеру, теперь Том будет жить в пятизвездочном отеле, а Джерри также будет пытаться найти способы его обхитрить. Герои повстречают и старых друзей — бульдога Спайка и бродячего кота Бутча.

Это не первое продолжение приключений Тома и Джерри — в 2020 году уже выходил полнометражный фильм.

Премьера продолжения сериала состоится 1 июля на платформе HBO Max.