«Секс в большом городе» снова выйдет на экраны. Героиням там будет за 50

Культовый сериал нулевых об образе жизни четырех современных женщин получил продолжение в виде мини-сериала. Съемками «Секса в большом городе» весной 2021 года займется HBO.

Актриса Сара Джессика Паркер, сыгравшая журналистку Кэрри Брэдшоу, опубликовала в Instagram тизер сериала под названием And Just Like That…

«Я не могу не задаваться вопросом… Где они сейчас?» — подписала актриса публикацию.

На запись эмоционально отреагировала Риз Уизерспун и Дрю Берримор. Последняя даже заявила, что не может дышать от радости. Остальные фанаты тоже ликовали. На видео мелькают узнаваемые виды Нью-Йорка и компьютер Брэдшоу.

Всего будет снято 10 получасовых эпизодов, пишет Variety. Съемки начнутся уже этой весной в Нью-Йорке. Однако задействованы в главных ролях будет только три героини вместо четырех: Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Ким Кэтролл отказалась сниматься. В этот раз будет показана крепкая женская дружба уже 50-летних подруг.

«Секс в большом городе» был создан Дарреном Старом на основе одноименной книги Кэндис Бушнелл 1997 года. Премьера оригинального сериала состоялась на канале HBO в 1998 году и длилась шесть сезонов — до 2004 года. Также было снято два полнометражных фильма.