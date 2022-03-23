Продолжение «Секса в большом городе» продлили на второй сезон

Стриминговый сервис HBO Max заявил о продлении сериала «И просто так» на второй сезон. Это продолжение популярного проекта «Секс в большом городе», сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Шоураннер проекта Майкл Патрик Кинг считает, что сериал имел успех, поэтому он должен получить продолжение.

Сериал вышел в декабре 2021 года и получил неоднозначные оценки. Например, некоторые раскритиковали нового персонажа с небинарным гендером по имени Че Диас.