Рок-музыкант признался, что последние два дня двигал мебель и делал генеральную уборку, но в итоге понял бессмысленность этого процесса.

Кулясов добавил, что похудел за время самоизоляции на четыре килограмма, поскольку стал меньше есть и много нервничать из-за отсутствия концертов.

На днях группа отыграла концерт в онлайн-формате и все деньги, которые пожертвовали зрители, Кулясов раздал коллективу.

«Даже на самоизоляции мы продолжаем заниматься творчеством, записываем песни», - поделился собеседник информагентства.