«Продолжаем заниматься творчеством и записываем песни». Лидер «Анимации» — о жизни в самоизоляции
Лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов рассказал ИА НСН о своем времяпрепровождении в режиме самоизоляции.
Рок-музыкант признался, что последние два дня двигал мебель и делал генеральную уборку, но в итоге понял бессмысленность этого процесса.
Кулясов добавил, что похудел за время самоизоляции на четыре килограмма, поскольку стал меньше есть и много нервничать из-за отсутствия концертов.
На днях группа отыграла концерт в онлайн-формате и все деньги, которые пожертвовали зрители, Кулясов раздал коллективу.
«Даже на самоизоляции мы продолжаем заниматься творчеством, записываем песни», - поделился собеседник информагентства.