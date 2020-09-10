Продюсеры заявили, что могут отложить премьеры «Чудо-женщины» и «Дюны»

Уточняется, что в настоящий момент кинотеатры в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско все еще закрыты в связи с распространением коронавируса. Так, сиквел «Чудо-женщины» со 2 октября собираются перенести на ноябрь либо конец декабря. А дата первого показа «Дюны» с 18 декабря может переместиться на следующий год, пишет сайт NEWS.ru.

Главные площадки Западного и Восточного побережья США вновь начнут работу не раньше октября, а студия хочет продлить прокат ленты «Довод» Кристофера Нолана. Это будет сделано с целью увеличить сборы. Такая ситуация может навредить «Чудо-женщине» и картине Вильнева.

Ранее сообщалось, что в Сети появился первый трейлер фильма «Дюна». Это очередная экранизация одноименного романа американского писателя Фрэнка Герберта. Главную роль в фильме исполнил Тимои Шаламе. Также в картине снялись Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джейсон Момоа и Зендея.