Продюсерский центр Матвиенко остался без прибыли на карантине

«Я думаю, что 99%. К сожалению, здесь какой-то есть перекос. Для меня до сих пор не понятный. Почему можно в метро ездить, ходить по тысячи человек на пляжи, а в концертных залах нельзя собираться. Как-то не очень справедливо», — поинтересовался Матвиенко.

Для него до сих пор остается загадкой, почему открылись рестораны, а концерты все еще нельзя проводить.

Кроме того, продюсер пожаловался на «катастрофическую ситуацию» в отечественном шоу-бизнесе.

«Я знаю, что музыканты, но это, конечно, не первые лица, меняют род деятельности: идут в грузчики и такси», — отметил Матвиенко.

Ранее в зданиях правительства Москвы ввели систему чекинов. Такая же схема работает при посещении столичных клубов и баров. Сотрудники и посетители обязаны проходить регистрацию с помощью QR-кодов или по СМС. В начале ноября McDonald’s тоже ввел систему чекинов.