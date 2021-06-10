Продюсерский проект Роднянского «Где Анна Франк?» вошел в программу Каннского фестиваля

Анимационный фильм израильского режиссера Ари Фольмана «Где Анна Франк?» вошел в программу 74-го Каннского фестиваля. Продюсером проекта выступил Александр Роднянский, написал сайт «Аргументы и факты».

Фильм основан на знаменитом «Дневнике Анны Франк» — дневнике еврейской девочки, который она вела, находясь в убежище в Амстердаме во время нацистской оккупации.

«Получился удивительный художественный проект, актуальный и глубокий, тонко объединяющий вызовы сегодняшнего дня с самыми темными страницами недавней истории», — сказал о картине Александр Роднянский.