Культура 03 апреля 2023, 14:41 Продюсер Виктор Дробыш рассказал, какие музыканты будут собирать полные залы в России

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Зритель всегда будет ходить только на те концерты, где ему нравится музыка и исполнитель, насильно заставить кого-то купить билеты не получится. Об этом Teleprogramma.pro рассказал продюсер Виктор Дробыш.

По его словам, музыка навсегда останется главным мерилом исполнителя, независимо от его высказываний и политических воззрений. Так, неизвестно, что будет с артистами, покинувшими Россию. Дробыш привел в пример Сергея Рахманинова, который уехал из страны из-за несогласия с революцией, но считается великим русским композитором.

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По мнению Дробыша, то же самое касается и тех музыкантов, которые пытаются «прогнуться под время». Это не всегда помогает войти в историю.

«Поэтому, я считаю, какие бы времена ни были, в музыке останется музыка. Это должно быть каким-то образом круто для людей, чтобы это зашло в душу. А если это просто дань времени и прогибание под время, то ничего из этого и не выйдет», — подытожил Виктор Дробыш.

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