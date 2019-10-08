  • Продюсер «Тайны печати дракона» объяснил провальный прокат фильма

    08 октября 2019, 12:23

    Александра Ломейко

    После трех недель в кинотеатрах России и Китая фильм «Тайна печати дракона» получил всего 500 миллионов. Его продюсер Алексей Петрухин рассказал, что стало причиной низких сборов.
    Продюсер «Тайны печати дракона» объяснил провальный прокат фильма

    Мнение одного из создателей российско-китайской ленты привело издание «Бюллетень кинопрокатчика». По словам Петрухина, в прокат фильм должны были выпустить еще два года назад.

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    Релиз отложили из-за финансовых сложностей, которые возникли со стороны компании China International. Средства на съемки от китайцев сначала поступали нерегулярно, а потом финансирование прекратилось.

    Возникло недопонимание и между партнерами фильма. Негативную роль сыграли судебные иски, в которых упоминались Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер. Судебное разбирательство с ними затеял управляющий обанкротившейся компании «Русская Фильм Группа». Он требовал вернуть 216,6 миллиона рублей, которые якобы потратили на производство. В Московском суде дело рассматривать отказались, но звезды в итоге так и не приехали в Россию на премьеру картины.

    «Этот иск в суд очень негативно повлиял на выход фильма», — признался Петрухин.

    Трудности возникли и с прокатом Китае. Из-за судебных исков со стороны сопродюсера проекта Глеба Фетисова и Сергея Беспалова картину начали показывать в августе, хотя премьера должна была состояться 1 октября.

    Китайские партнеры, заметил продюсер «Тайны печати дракона», были недовольны самим фактом судебных разбирательств, которые выпали на празднование 70-летия КНР. Скорее всего, проект свернули, чтобы отгородиться от судов и не делить сборы.

    «При этом неделю назад фильм вышел в онлайн-кинотеатрах Китая и уверенно держится в топ-3 самых покупаемых и просматриваемых фильмов», — сказал Петрухин.

    Создатели картины рассчитывали собрать с проката в России более двух миллиардов рублей. Однако в активе проекта пока 321 миллион, остальные средства дал показ ленты в Китае.

    Бюджет «Тайны печати дракона» равнялся 3,3 миллиарда рублей. Одним из его спонсоров выступил Фонд кино, вложив в производство 200 миллионов, уточнил портал DTF. Из этой суммы 90 миллионов создателям фильма нужно вернуть в течение трех месяцев.