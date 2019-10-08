Продюсер «Тайны печати дракона» объяснил провальный прокат фильма

После трех недель в кинотеатрах России и Китая фильм «Тайна печати дракона» получил всего 500 миллионов. Его продюсер Алексей Петрухин рассказал, что стало причиной низких сборов.

Мнение одного из создателей российско-китайской ленты привело издание «Бюллетень кинопрокатчика». По словам Петрухина, в прокат фильм должны были выпустить еще два года назад.

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Релиз отложили из-за финансовых сложностей, которые возникли со стороны компании China International. Средства на съемки от китайцев сначала поступали нерегулярно, а потом финансирование прекратилось.

Возникло недопонимание и между партнерами фильма. Негативную роль сыграли судебные иски, в которых упоминались Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер. Судебное разбирательство с ними затеял управляющий обанкротившейся компании «Русская Фильм Группа». Он требовал вернуть 216,6 миллиона рублей, которые якобы потратили на производство. В Московском суде дело рассматривать отказались, но звезды в итоге так и не приехали в Россию на премьеру картины.

«Этот иск в суд очень негативно повлиял на выход фильма», — признался Петрухин.

Трудности возникли и с прокатом Китае. Из-за судебных исков со стороны сопродюсера проекта Глеба Фетисова и Сергея Беспалова картину начали показывать в августе, хотя премьера должна была состояться 1 октября.

Китайские партнеры, заметил продюсер «Тайны печати дракона», были недовольны самим фактом судебных разбирательств, которые выпали на празднование 70-летия КНР. Скорее всего, проект свернули, чтобы отгородиться от судов и не делить сборы.

«При этом неделю назад фильм вышел в онлайн-кинотеатрах Китая и уверенно держится в топ-3 самых покупаемых и просматриваемых фильмов», — сказал Петрухин.

Создатели картины рассчитывали собрать с проката в России более двух миллиардов рублей. Однако в активе проекта пока 321 миллион, остальные средства дал показ ленты в Китае.

Бюджет «Тайны печати дракона» равнялся 3,3 миллиарда рублей. Одним из его спонсоров выступил Фонд кино, вложив в производство 200 миллионов, уточнил портал DTF. Из этой суммы 90 миллионов создателям фильма нужно вернуть в течение трех месяцев.