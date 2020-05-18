Продюсер Сельянов рассказал о последнем сценарии Балабанова

По словам Сельянова, сценарий назывался «Мой брат умер». В центре истории — человек с четырьмя глазами, брат-близнец которого не выжил во время родов. Его отец предлагает матери отдать ребенка в детдом, но она отказывается и воспитывает его сама.

Среди актеров, которые рассматривались на главные роли, была Рената Литвинова и фронтмен «АукцЫона» Олег Гаркуша.

«Очень вероятно, что эти актеры остались бы в проекте. Правда, сценарий Рената к тому времени не могла прочитать. Его прочел только я. У нее должна была быть главная женская роль», — добавил Сельянов.

Ранее актер Виктор Сухоруков объяснил, почему не будет продолжения культовой дилогии «Брат». По мнению артиста, новую часть невозможно снять без Алексея Балабанова и Сергея Бодрова-младшего.

«Без этих двух людей продолжение невозможно. Это будет не продолжение, а другой фильм. О продолжении „Брата 2“ забудьте», — сказал Сухоруков.