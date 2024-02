Культура 05 февраля 2024, 16:11 Продюсер Рудченко объяснил триумф певицы Билли Айлиш на «Грэмми» успехом фильма «Барби»

Американская певица Билли Айлиш получила награду за лучшую песню года на церемонии «Грэмми». В беседе с News.ru продюсер Павел Рудченко назвал триумф исполнительницы ожидаемым.

Эксперт напомнил, что композиция What Was I Made For? использовалась как саундтрек в фильме «Барби».

«Популярность картины сделала ее (Айлиш — прим. ред.) трек хитом», — высказался Рудченко.

По его словам, артистка продолжает успешную карьеру, заставляя считаться со своим талантом.