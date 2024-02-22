Культура 22 февраля 2024, 13:07 Продюсер Рой: после окончания СВО сбежавшим из России писателям сразу придут заказы от Запада

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Писатель и продюсер Олег Рой дал интервью журналисту Игорю Кольке в рамках проекта «Так сказать». В ходе беседы эксперт предсказал судьбу российских писателей-иноагентов, которые сбежали за границу, сообщил «Абзац».

По мнению специалиста, после завершения СВО таким людям сразу придут заказы от Запада.

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«И они ждут этого. Их будут снабжать деньгами, чтобы они продолжали десятилетиями глумиться над историей СВО. И они будут придумывать такие басни для тех русских, <…> кто так или иначе с исторической точки зрения жил всегда в Европе», — высказался Рой.

В связи с этим он призвал российских авторов как можно скорее создавать контент в кино, литературе, театре, музыке об СВО и русской правде.