Культура 06 марта 2023, 14:24 Продюсер Попов рассказал о перспективах российского кино

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Через несколько лет существенно увеличится количество качественных фильмов российского кинематографа. Такое мнение выразил генеральный директор Продюсерского центра «ВГИК-Дебют» Федор Попов в беседе с ИА «Время Н».

По словам эксперта, на сегодняшний день в отечественной киноотрасли отсутствует конкуренция из-за ухода голливудских компаний с рынка.

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Такие благоприятные условия окажут положительное влияние на кинематограф и в ближайшие два года удвоят число хороших российских фильмов, подчеркнул продюсер.

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