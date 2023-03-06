Культура 06 марта 2023, 14:22 Продюсер Попов рассказал, о чем снимают свои первые фильмы начинающие режиссеры

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Главной темой фильмов всех начинающих молодых режиссеров является любовь. Об этом ИА «Время Н» рассказал генеральный директор Продюсерского центра «ВГИК-Дебют», режиссер Федор Попов.

По его словам, в дебютных работах молодых режиссеров интересно наблюдать за тем, как главные герои выстраивают отношения друг с другом.

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Продюсер отметил, что художественные картины начинающих кинематографистов имеют свой стиль и отличительный киноязык.

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