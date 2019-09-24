Продюсер подтвердил выдвижение «Дылды» Балагова на Оскар

Продюсер фильма «Дылда» Сергей Мелькумов подтвердил «360», что российский оскаровский комитет выдвинул картину на престижную награду. Ранее об этом писали СМИ со ссылкой на источник.

«Да, это так. Вот пять минут назад [стало известно]. Я ждал за дверьми и мне сообщили. Мы, конечно, обрадовались. Мы переживали, конечно!» — рассказал собеседник «360».

Фильм «Дылда» снял молодой режиссер Кантемир Балагов.

О решении российского оскаровского комитета, принятом на заседании 24 сентября, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Сюжет фильма «Дылда» разворачивается в послевоенном Ленинграде. Главными героинями становятся две подруги, которые пытаются начать новую жизнь в послеблокадном городе.

На 72-м Каннском фестивале фильм «Дылда» участвовал в официальной конкурсной программ «Особый взгляд» и получил награды за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой «за невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме».