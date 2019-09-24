Продюсер подтвердил выдвижение «Дылды» Балагова на Оскар
«Да, это так. Вот пять минут назад [стало известно]. Я ждал за дверьми и мне сообщили. Мы, конечно, обрадовались. Мы переживали, конечно!» — рассказал собеседник «360».
Фильм «Дылда» снял молодой режиссер Кантемир Балагов.
О решении российского оскаровского комитета, принятом на заседании 24 сентября, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Сюжет фильма «Дылда» разворачивается в послевоенном Ленинграде. Главными героинями становятся две подруги, которые пытаются начать новую жизнь в послеблокадном городе.
На 72-м Каннском фестивале фильм «Дылда» участвовал в официальной конкурсной программ «Особый взгляд» и получил награды за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой «за невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме».