Продюсер Обухов прокомментировал поручение Путина о госфинансировании фильмов для детей | 360°

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Продюсер Обухов прокомментировал поручение Путина о госфинансировании фильмов для детей

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Генеральный директор «КАРО Продакшн» Юрий Обухов оценил предложение президента РФ Владимира Путина по поводу финансирования государством фильмов для детей и подростков. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

«Благодаря полному государственному финансированию мы сможем снимать более красочное, содержательное и зрелищное кино для детей и подростков», — отметил Обухов.

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Продюсер добавил, что если в распоряжении создателей фильмов будут средства от государства, то в следующем году получится запустить несколько интересных проектов для детей.

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Ранее Владимир Путин поручил закрепить в законодательстве государственное финансирование производства художественных фильмов для детей и подростков. Он сказал сделать это до 30 декабря текущего года.

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