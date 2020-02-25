Продюсер «Назад в будущее» пояснил, почему не хочет снимать ремейк фильма

Гейл подчеркнул, что не готов испортить классическую кинокартину ее современной адаптацией. Однако отметил, что голливудская киностудия Universal периодически обращается к нему с предложением снять ремейк или продолжение трилогии. Первый оригинальный фильм появился в 1985 году, его вторая часть вышла в 1989 году, а последняя — в 1990 году.

По мнению продюсера, создание ремейка похоже на сдачу собственных детей в проституцию.

«Мы не хотим разрушать ничье детство. Мюзикл — это прекрасный способ подарить публике возвращение в „Назад в будущее“ и не испортить то, что было сделано раньше», — пояснил Гейл.

Он и Земекис заранее уточнили в контрактах, что новую картину нельзя снять без их согласия.

Ранее съемки седьмого фильма серии «Миссия невыполнима» отменили из-за вспышки нового типа коронавируса. Работа должна была проходить в итальянской Венеции.