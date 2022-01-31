Продюсер «Мира Юрского периода» Фрэнк Маршалл намекнул на продолжение картины

Фрэнк Маршалл, продюсер фильма «Мир Юрского периода: Господство» намекнул фанатам, что этот фильм может стать и не последним в франшизе. Об это написало РИА ФАН со ссылкой на ScreenRant.

Режиссер Колин Треворроу ранее утверждал, что «Господство» станет последней частью всей серии фильмов про динозавров — и старого, и нового поколения. Однако по мнению продюсера ленты, «Парк Юрского периода» еще может получить продолжение в будущем.

«Я думаю, что „Господство“ завершит эту трилогию, но мы не останавливаемся на достигнутом. Мы сядем и посмотрим, что нас ждет в будущем. У нас есть замечательный сериал „Лагерь меловой“ на Netflix. Мы, очевидно, хотим снимать качественные, хорошие фильмы с отличным повествованием, отличными сценаристами и режиссерами, но мы определенно хотим сделать больше в мире Юрского периода», — обнадежил поклонников Маршалл.

«Господство» выйдет на экраны в июне этого года. В фильме снялись актеры из обоих поколений франшизы.