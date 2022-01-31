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    31 января 2022, 14:57

    Продюсер «Мира Юрского периода» Фрэнк Маршалл намекнул на продолжение картины

    Полина Гребенщикова

    Фрэнк Маршалл, продюсер фильма «Мир Юрского периода: Господство» намекнул фанатам, что этот фильм может стать и не последним в франшизе. Об это написало РИА ФАН со ссылкой на ScreenRant.

    Продюсер «Мира Юрского периода» Фрэнк Маршалл намекнул на продолжение картины

    Режиссер Колин Треворроу ранее утверждал, что «Господство» станет последней частью всей серии фильмов про динозавров — и старого, и нового поколения. Однако по мнению продюсера ленты, «Парк Юрского периода» еще может получить продолжение в будущем.

    «Я думаю, что „Господство“ завершит эту трилогию, но мы не останавливаемся на достигнутом. Мы сядем и посмотрим, что нас ждет в будущем. У нас есть замечательный сериал „Лагерь меловой“ на Netflix. Мы, очевидно, хотим снимать качественные, хорошие фильмы с отличным повествованием, отличными сценаристами и режиссерами, но мы определенно хотим сделать больше в мире Юрского периода», — обнадежил поклонников Маршалл.

    «Господство» выйдет на экраны в июне этого года. В фильме снялись актеры из обоих поколений франшизы.