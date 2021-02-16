Продюсер «Конька-Горбунка» Сельянов признался, что много лет мечтал об этой экранизации

Продюсер фильма «Конек-горбунок» Сергей Сельянов рассказал, что об экранизации сказки мечтал около 20 лет. Об этом сообщило РИА ФАН.

Он рассказал, что это была его любимая сказка с самого детства. Продюсер уточнил, что долгое время его желание снять фильм по этой книге было иллюзорным, потому что раньше у кинематографа не было возможностей для реализации такого проекта. Сельянов добавил, что одно время он размышлял над созданием мультфильма, но хотелось все же снять именно фильм.

«Делался он долго, конечно, но это нормально. Было бы быстрее, если бы таких фильмов делалось в стране два-три в год и был бы уже накоплен какой-то опыт. Но некоторые вещи мы делали впервые», — рассказал продюсер о процессе съемок.