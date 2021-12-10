Продюсер «Елок-8» Наумов рассказал, почему кинотеатры отказали фильму в прокате

Отказ нескольких крупных сетей кинотеатров от показа фильма «Елки-8» обусловлен финансовыми причинами — в предновогоднее время люди не очень часто ходят в кино. Такое мнение выразил в разговоре с Ura.ru продюсер фильма Александр Наумов.

По мнению продюсера, сложившаяся ситуация только поможет фильму стать популярнее.

«Я не знаю, будут ли переносить премьеру фильма. Этот вопрос, конечно, касается финансовой стороны. Народ перед зимними праздниками посещает кинотеатры не так часто, поэтому было принято такое решение. Я думаю, что фильм будет выпущен в кинотеатре и все будет хорошо. Все, что происходит сейчас, является хорошей предновогодней рекламой для картины», — сказал Наумов.

Официальная причина отказа кинотеатров от «Елок-8» — сокращение времени между онлайн-релизом фильма и его премьерой в кинотеатрах.

Ранее блогер BadComedian предположил, что причиной отказа кинотеатров от фильма стала скорая премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой».