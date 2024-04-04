Культура 04 апреля 2024, 14:33 Продюсер Добромыслов: маркетинговые бюджеты — залог успеха кинокартины

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Кинопродюсер Максим Добромыслов рассказал, что государство финансирует российские картины только на этапе производства. Про такую важную фазу, как маркетинг, все забывают, заявил эксперт в пресс-центре ИА НСН.

«В этом году у нас вышли большие релизы, которые собрали достаточное количество денег. Но проблема не такая очевидная. Ведь нужно поддержать проект не только на стадии производства, торговые центры должны поддержать пиаром <…>, чтобы посетители знали про эти проекты», — пояснил Добромыслов.

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По его мнению, маркетинговые бюджеты являются залогом успеха фильма. Так, за границей на данные цели выделяют порой больше средств, чем на сам процесс съемок, добавил продюсер.