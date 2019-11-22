  • Продюсер «Богемской рапсодии» снимет фильм о Майкле Джексоне

    22 ноября 2019, 23:41

    Кирилл Фролов

    Британский продюсер Грэм Кинг, работавший над фильмом «Богемская рапсодия», получил от наследников Майкла Джексона права на экранизацию фильма о поп-певце. Об этом сообщило издание Deadline.
    Продюсер «Богемской рапсодии» снимет фильм о Майкле Джексоне

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    Условия сделки не раскрываются. Портал отметил, что Кинг сможет использовать в картине любую музыку Джексона.

    Сценарий напишет Джон Логан («Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Гладиатор», «Последний самурай», «Чужой: Завет»). Кто выступит режиссером картины и когда она планируется к показу, пока неизвестно.

    Кинг и Логан работали вместе над картинами «Авиатор» и «Хранитель времени».

    В марте вышел документальный фильм о Майкле Джексоне «Покидая Неверленд». В нем двое мужчин рассказали, как в детстве из совратил поп-певец. После этого серию «Симпсонов», в которой одного из героев озвучивал артист, изъяли из обращения в США.

    По данным Deadline, создатели байопика о Джексоне намерены показать его жизнь, не замалчивая отдельные эпизоды биографии.

    «Богемская рапсодия» — мюзикл о вокалисте Queen Фредди Меркьюри. Картина собрала в мировом прокате свыше 900 миллионов долларов.

    Помимо фильмов о Меркьюри и Джексоне Грэм Кинг снимет еще ленту о музыкантах. Его компания GK Films снимает фильм о группе Bee Gees.