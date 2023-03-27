Культура 27 марта 2023, 22:42 Продюсер Бачурин допустил, что Тарантино перейдет в другие формы после создания 10 фильмов

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В связи с 60-летием Квентина Тарантино сооснователь кинотелевизионной студии «Главкино», продюсер кино и телевидения Илья Бачурин обсудил с ИА НСН планы режиссера завершить карьеру после того, как он снимет 10 фильмов.

«Заявление о 10 фильмах — это не пиар в чистом виде. За этими словами стоит его глубокое понимание процесса рождения картин», — заметил Бачурин.

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Он выразил надежду, что Тарантино не остановится и будет продолжать самовыражаться в других формах. По мнению продюсера, вместо кинокартин режиссер может представить другие свои произведения.

«Он многогранный человек, невероятно талантливый, живет в ногу со временем. Было бы интересно, чтобы его взгляд просачивался и доходил до нас каким-то образом», — добавил собеседник информагентства.