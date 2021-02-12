Prodigу снимет фильм о Ките Флинте

Британский музыкальный коллектив Prodigy выпустит документальный фильм об истории группы и фронтмене команды Ките Флинте. Об этом артисты написали в Instagram.

«Есть ощущение, что сейчас самое время рассказать историю нашей группы — всю ее целиком», — говорится в сообщении.

Участники коллектива пообещали, что сделают фильм с «той же прямотой, что и музыку». Они хотят, чтобы зрители вышли из кинотеатра с ощущением, будто их только что прокатили на американских горках. Об этом заявил режиссер Пол Дагдейл, его слова привел Pitchfork.

Дагдейл трудился над десятками документальных кино- и телепроектов о музыкантах, среди которых Тейлор Свифт, Пол Маккартни, Ариана Гранде, Coldplay и Haim.

Продюсеры проекта — компания Pulse Films и менеджер группы Джон Фэйрс.

Фронтмен Prodigy Кит Флинт умер в 2019 году в 49 лет, напомнило ИА НСН. А в 2018-м вышел последний студийный альбом группы No Tourists. Однако в сентябре 2020-го The Prodigy вернулась в студию для работы над новым материалом. Это будут первые треки группы, записанные после смерти Флинта.