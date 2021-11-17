Самую дорогую коллекцию в мире продали на торгах

Собрание искусства нью-йоркских миллиардеров Гарри и Линды Маклоу продали на торгах в аукционном доме Sotheby’s. В результате сумма продажи стала рекордной — 676,1 миллиона долларов. Об этом сообщили «Известия».

Изначальная оценка работ составила 439,4–618,9 миллиона долларов. Больше всего покупатели заплатили за «Номер семь», созданный американского абстракциониста Марка Ротко.

Работу отдали за 82,5 миллиона долларов. Произведение «Нос» работы швейцарского скульптора Альберто Джакометти ушло за 78,4 миллиона долларов.