Культура 28 июля 2023, 14:29 Прижизненное издание «Евгения Онегина» Пушкина продали на аукционе

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Экземпляр романа «Евгений Онегин», который напечатали еще при жизни поэта Александра Пушкина, продали на аукционе. Стоимость лота составила 26 миллионов рублей. Об этом сообщило ИА НСН.

Данный лот установил новый рекорд. До этого прижизненные издания отечественных классиков не уходили с молотка за подобную цену. В аукционном доме «Литфонд» отметили, что прошлый рекорд установил прижизненный экземпляр поэмы Велимира Хлебникова «Ладомир» с автографом автора. Шесть лет назад произведение продали за 18 миллионов рублей.