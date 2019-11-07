Принцесса Лея могла стать последним джедаем

Тодд Фишер, брат актрисы Кэрри Фишер, сыгравшей принцессу Лею во всех сериях «Звездных войн» рассказал, что режиссер Джей Джей Абрамс планировал сделать ее последним джедаем в девятом эпизоде саги.

Вышел финальный трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход» Подробнее

Тодд рассказал Yahoo Entertainment, что эти планы канули в лету после смерти актрисы в 2016 году. Студия Lucasfilm хотела дать Кэрри собственную экшн-сцену, где она показала бы навыки владения Силой и световым мечом. В финальной части трилогии с принцессой Леей был связан важный сюжетный поворот.

У авторов фильма от съемок предыдущей части остался киноматериал с Кэрри Фишер. Эти восемь минут полностью войдут в новый фильм. Тодд Фишер рассказал, что режиссер Абрамс очень дружил с Кэрри, поэтому настоял на том, чтобы использовать уже отснятый материал. Его чувства побудили режиссера принять смелое и творчески рискованное решение: взять неиспользованные кадры с Леей, оставшиеся после «Пробуждения силы», и сделать их частью «Восстания Скайуокера». Каждый кадр был проанализирован и вставлен в контекст.

Источник фото: YouTube

Тодд Фишер заявил, что это было настоящее волшебство, возможно только в кино — увидеть свою сестру после ее смерти.

«Кэрри говорит с нами из-за другого мира. Самое прекрасное в концепции Силы заключается в том, что смерти нет, вы продолжаете существовать в другом измерении. Так что Кэрри сейчас смотрит на нас сверху, или сбоку, ил еще откуда-нибудь. Но она остается частью нас!» — заявил Тодд Фишер.