Прима Большого театра назвала отличие советского балета от современного

Ольга Смирнова, прима-балерина Большого театра, дала интервью «Газете.ru». Она рассказала, чем современный российский балет проигрывает советскому.

По словам Смирновой, в СССР все балерины были небольшого роста — до 170 сантиметров. Сейчас же девушки в балете часто бывают повыше, что влияет на пластику и технику движений.

«Из-за высокого роста и гимнастической растянутости часто уходят скорость, динамика движений и экспрессивность», — пояснила Смирнова.

Другой проблемой она считает слишком широкий репертуар, из-за которого у артистов остается меньше времени на репетиции каждой конкретной постановки.

«Мы вынуждены становиться универсальными танцовщиками и совмещать в себе огромный репертуар, таким образом я, например, танцую очень много — и всегда разное. Поэтому какую-то партию могу станцевать только раз в сезон или повторить только через много месяцев», — рассказала балерина.