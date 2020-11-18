Прилепин порассуждал о будущем отечественной литературы

«Мы смотрим на ХХ век. Что такое Россия? Это космос, Шолохов, „Петр Первый“ Алексея Толстого, это стройки, война, жизнь, Есенин, Пастернак. Это так и будет. Ничего не изменится», — обозначил Прилепин.

Он рассказал, что некоторые его коллеги ушли в сценарную работу. Однако, по его словам, они, по сути, работают на газету, так как после выхода сериала выйдет еще 200 других. В связи с этим Прилепин заметил, что из сценаристов и журналистов в истории остаются единицы.

«Это массовое воспроизводство тех базовых вещей, которые прописаны в литературе. Со Львом Толстым, Максимом Горьким, с Чеховым и Шекспиром и с Достоевским ничего никогда не случится», — добавил писатель.