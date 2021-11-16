Прилепин будет работать с директором МХАТа Кехманом

Известный писатель и публицист Захар Прилепин, который начал работать во МХАТе имени Горького в бытность его художественным руководителем Эдуарда Боякова, продолжит сотрудничество с театром после недавних перемен. Литературный деятель сообщил, что намерен поддерживать нового директора Владимира Кехмана и будет помогать реализовывать его творческие начинания.

«Сейчас мы делали замечательный, как мне кажется, спектакль, премьера которого будет третьего декабря. „Есенин“ по мотивам моей книги, пьеса современного драматурга Елены Исаевой. Конечно, это очень важная история, и я в известном смысле отвечаю за то, чтобы сохранить наработки последних трех лет в театре — чтобы все это не было пущено по ветру», — сказал Захар Прилепин в интервью телеканалу «Россия 1».

Ранее Захар Прилепин делился некоторыми подробностями будущей постановки по его книге. Он рассказал, что появилась идея сделать спектакль не только о самом Сергее Есенине, но и о его женщинах. Именно так, по мнению авторов, можно нагляднее всего продемонстрировать линию жизни поэта.

Прилепин добавил, что во время первой встречи с Владимиром Кехманом во МХАТе подчеркнул: нужно не только уважать доронинские традиции, но и не забывать о современных веяниях в театре. В целом же, по мнению писателя, пока рано говорить о том, какой будет новая форма постановок на прославленной сцене.