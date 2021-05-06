HBO выложил кадры со съемок приквела «Игры престолов»

Телеканал HBO выложил первые кадры со съемок сериала «Дом дракона», события которого разворачиваются за 300 лет до «Игры престолов». Фото появились в Twitter нового проекта.

На снимках показаны Рейнира и Деймон Таргариен. Лорд Корлис Веларион, известный по прозвищу Морской Змей.

А также Алисента и Отто Хайтауэр.

Съемки «Дома дракона» начались в Великобритании в конце апреля. Музыку к фильму напишет композитор «Игры престолов» Рамин Джавади.

«Дом дракона» является экранизацией книги Джорджа Мартина «Пламя и кровь». Премьера намечена на 2022 год.

Продюсерами фильма стали Райан Кондал и Мигель Сапочник, который также снимет первый эпизод.

В сериале участвуют актеры Пэдди Консидайн, Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д’Арси и другие.

Ранее стало известно, что актриса Эсме Бьянко, снимавшаяся в «Игре престолов», подала в суд на музыканта Мэрилина Мэнсона. Бьянко обвинила его в изнасиловании.