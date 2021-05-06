facebook_pixel
    06 мая 2021, 03:16

    HBO выложил кадры со съемок приквела «Игры престолов»

    Кирилл Фролов

    Телеканал HBO выложил первые кадры со съемок сериала «Дом дракона», события которого разворачиваются за 300 лет до «Игры престолов». Фото появились в Twitter нового проекта.

    HBO выложил кадры со съемок приквела «Игры престолов»

    На снимках показаны Рейнира и Деймон Таргариен. Лорд Корлис Веларион, известный по прозвищу Морской Змей.

    А также Алисента и Отто Хайтауэр.

    Съемки «Дома дракона» начались в Великобритании в конце апреля. Музыку к фильму напишет композитор «Игры престолов» Рамин Джавади.

    «Дом дракона» является экранизацией книги Джорджа Мартина «Пламя и кровь». Премьера намечена на 2022 год.

    Продюсерами фильма стали Райан Кондал и Мигель Сапочник, который также снимет первый эпизод.

    В сериале участвуют актеры Пэдди Консидайн, Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д’Арси и другие.

    Ранее стало известно, что актриса Эсме Бьянко, снимавшаяся в «Игре престолов», подала в суд на музыканта Мэрилина Мэнсона. Бьянко обвинила его в изнасиловании.