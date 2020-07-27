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    27 июля 2020, 22:17

    Netflix снимет шестисерийный приквел к «Ведьмаку»

    Анастасия Кукова

    Стриминговый сервис Netflix сообщил о намерении снять сериал The Witcher: Blood Origin. В приквеле к сериалу «Ведьмак» (The Witcher) будет рассказано о событиях, произошедших за тысячу лет до рождения Геральта из Ривии.
    Netflix снимет шестисерийный приквел к «Ведьмаку»

    Об этом Netflix сообщил в Twitter.

    «За 1200 лет до Геральта из Ривии миры монстров, людей и эльфов объединились в один, и появился первый Ведьмак», — говорится в тексте.

    Над проектом будут работать шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрик и музыкант и сценарист Деклан де Барра.

    Портал Deadline сообщил, что креативным конкусльтантом нового проекта станет автор саги «Ведьмак» польский писатель Анджей Сапковский.

    Известно, что сериал планируется снять в Великобритании, хотя актеры и конкретная дата начала работы не были раскрыты.

    Писатель Сапковский сообщил Variety, что мир Ведьмака расширится, как и планировалось ранее.

    «Я надеюсь, что у мира моих книг появится еще больше поклонников», — заявил он.

    В начале июня стало известно о возобновлении съемок второго сезона сериала «Ведьмак». Сообщалось, что работа начнется через полтора месяца.

    Новости SMI.FM