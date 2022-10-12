Приказную избу отреставрируют в Кирове | 360°

Культура 12 октября 2022, 14:42 Поделиться Telegram

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Viber Приказную избу отреставрируют в Кирове

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На реставрацию памятника архитектуры Приказная изба (Питейный дом) администрация Кирова выделит более 18 миллионов рублей. Об этом сообщило издание «Кировская правда».

Этот памятник архитектуры является одним из немногих, которые сохранились в городе еще со времен дорегулярной застройки Хлынова (старинное название города Киров), сообщило ИА Nation News.

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Здание планируется отреставрировать к знаменательной дате — 650-летию города. Подготовительные работы уже начались.

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