Пригожин ужаснулся уходу Тимати из Black Star
Пригожин высказал свое мнение об уходе Тимати в эфире радио Sputnik. Продюсер заметил, что рэпер прошел долгий путь вместе с Black Star.
«У каждого времени есть своя история. У него была своя история. Пришло время. Представляете, он с 20 лет с Black Star?» — сказал Пригожин.
Музыкальный продюсер признался, что находится в ужасе от происходящего: ситуация вокруг Тимати показала, сколько уже прошло времени.
«Я просто в ужасе. Мне кажется, что мы все молодые, а они уже 20 лет в шоу-бизнесе», — посетовал Пригожин.
Он добавил, что жизнь вместе с временем и обстоятельствами меняется, а в период пандемии — особенно.
«Коллективы распадаются, музыканты, группы идут в свое плавание, а вот как будет Black Star без Тимати, я не знаю», — заключил Иосиф Пригожин.
Рэпер заявил о своем уходе из лейбла накануне, назвав решение взвешенным. Тимати сохранит долю в некоторых проектах Black Star. Не исключено, что бизнес музыкант оставил ради перехода на госслужбу.