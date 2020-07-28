Пригожин ужаснулся уходу Тимати из Black Star

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) решил покинуть группу компаний Black Star. Продюсер Иосиф Пригожин заметил, что «у каждого времени своя история», но уходу музыканта ужаснулся.

Пригожин высказал свое мнение об уходе Тимати в эфире радио Sputnik. Продюсер заметил, что рэпер прошел долгий путь вместе с Black Star.

«У каждого времени есть своя история. У него была своя история. Пришло время. Представляете, он с 20 лет с Black Star?» — сказал Пригожин.

Музыкальный продюсер признался, что находится в ужасе от происходящего: ситуация вокруг Тимати показала, сколько уже прошло времени.

«Я просто в ужасе. Мне кажется, что мы все молодые, а они уже 20 лет в шоу-бизнесе», — посетовал Пригожин.

Он добавил, что жизнь вместе с временем и обстоятельствами меняется, а в период пандемии — особенно.

«Коллективы распадаются, музыканты, группы идут в свое плавание, а вот как будет Black Star без Тимати, я не знаю», — заключил Иосиф Пригожин.

Рэпер заявил о своем уходе из лейбла накануне, назвав решение взвешенным. Тимати сохранит долю в некоторых проектах Black Star. Не исключено, что бизнес музыкант оставил ради перехода на госслужбу.