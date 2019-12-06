Пригожин ответил на слова Раймонда Паулса о навязчивости российской публики

Пригожин отметил, что любит и уважает Паулса. Однако «точно не знает», что тот имел в виду. «Он — все-таки не русский человек, и публика, к которой он привык у себя дома, действительно сильно отличается от нашей. Да, мы наглые, мы не стесняемся. Но это характерно для московской публики. В других городах России публика такая же, как в Латвии», — пояснил продюсер.

По словам Пригожина, публика в регионах России ведет себя доброжелательно и скромно.

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«Раймонд Паулс выступает только в Москве, а если бы он ездил по регионам, то он бы знал, что там публика такая же, как в его родной Латвии. Более сдержанная, стеснительная, что ли. Даже в Петербурге», — уточнил он.

Продюсер подчеркнул, что Москву и Россию нельзя сравнивать, ведь зрители в столице «более искушенные».

«Москва — как пылесос, понимаете? Сюда люди приезжают со всех городов, и Москва, к сожалению, портит их. Люди становятся более жесткими, снобистскими. Артисты говорят, что московскую публику очень сложно раскачать, она более искушенная, требует, чтобы ее развлекали. А в других городах люди, пришедшие на концерт, дают эмоцию уже с первой песни», — заметил Пригожин.

Он также добавил, что традиция дарить цветы после выступления появилась во времена Советского Союза.

«Дарить цветы — это наша культура, культура выходцев из бывшего СССР. А на Западе вообще цветы не дарят», — заключил Пригожин.

Ранее Раймонд Паулс сравнил латвийскую и российскую публику. Маэстро заявил, что слушатели из России ведут себя слишком навязчиво. Однако позже он сказал, что сообщения прессы о «навязчивости» российских зрителей бессмысленны. Композитор подчеркнул, что всегда считал россиян более отзывчивой публикой.