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    18 февраля 2021, 13:12

    Пригожин назвал Андрея Мягкова «членом семьи»

    Алена Макаренко

    Смерть актера Андрея Мягкова — невосполнимая утрата для всего поколения. Это слова музыкального продюсера Иосифа Пригожина, сообщило РИА ФАН.

    Пригожин назвал Андрея Мягкова «членом семьи»

    «Это просто невероятно. Одного за другим мы теряем такую плеяду достойнейших людей. Уходит цвет нации и русской культуры — великие актеры, чьи фильмы нас воспитывали. Эти люди подавали нам пример. Для нашего поколения — это большая потеря», — отметил он.

    Пригожин сказал, что у Мягкова было много замечательных ролей. Все его работы в кино носят особый характер, поэтому в них выделяется личность артиста. Продюсер назвал актера интеллигентным и воспитанным.

    Вместе с родными Пригожин уже давно воспринимает актера как близкого человека, признался собеседник агентства.

    «Нам его будет очень-очень не хватать. К сожалению, мы никогда не были с ним знакомы. Знали его только по ролям и интервью. Можно сказать, что он был членом нашей семьи. Многие артисты становятся для нас близкими, когда вызывают симпатию, любовь», — добавил Пригожин.

    Народный артист РСФСР Андрей Мягков умер 18 февраля, ему было 82 года. Предварительной причиной смерти называют сердечную недостаточность. Народная артистка России Лия Ахеджакова назвала Мягкова невероятно талантливым актером и очень закрытым человеком.