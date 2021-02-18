Пригожин назвал Андрея Мягкова «членом семьи»

Смерть актера Андрея Мягкова — невосполнимая утрата для всего поколения. Это слова музыкального продюсера Иосифа Пригожина, сообщило РИА ФАН.

«Это просто невероятно. Одного за другим мы теряем такую плеяду достойнейших людей. Уходит цвет нации и русской культуры — великие актеры, чьи фильмы нас воспитывали. Эти люди подавали нам пример. Для нашего поколения — это большая потеря», — отметил он.

Пригожин сказал, что у Мягкова было много замечательных ролей. Все его работы в кино носят особый характер, поэтому в них выделяется личность артиста. Продюсер назвал актера интеллигентным и воспитанным.

Вместе с родными Пригожин уже давно воспринимает актера как близкого человека, признался собеседник агентства.

«Нам его будет очень-очень не хватать. К сожалению, мы никогда не были с ним знакомы. Знали его только по ролям и интервью. Можно сказать, что он был членом нашей семьи. Многие артисты становятся для нас близкими, когда вызывают симпатию, любовь», — добавил Пригожин.

Народный артист РСФСР Андрей Мягков умер 18 февраля, ему было 82 года. Предварительной причиной смерти называют сердечную недостаточность. Народная артистка России Лия Ахеджакова назвала Мягкова невероятно талантливым актером и очень закрытым человеком.