Приговор в отношении Данте пересмотрят спустя 700 лет

Потомок богослова Сперелло ди Серего Алигьери намерен доказать, что судебное решение в отношении его великого предка в начале XIV века было политизированным и предвзятым.

В ту эпоху за власть во Флорентийской республике боролись две партии. Черные гвельфы выступали против любого сотрудничества с гибеллинами — приверженцами императора Священной Римской империи. Белые же, напротив, поддерживали их. К последним принадлежал Данте. В 1301 году черные гвельфы получили власть над городом. В результате этого суд обвинил в коррупции автора «Божественной комедии» и его однопартийцев.

Поэта приговорили к штрафу в пять тысяч флоринов, на два года отправили в изгнание и на всю жизнь запретили занимать государственные должности. После Данте приговорили к сожжению. С тех пор Алигьери больше никогда не жил в родном городе, он умер в изгнании в Равенне в 1321 году.

Потомки усмотрели в приговоре политические мотивы. Сперелло ди Серего Алигьери и профессор права Алессандро Траверси планируют добиться обжалования вердикта в юбилейный для поэта год.

По законам Италии, суд пересматривает дела без срока давности, если появляются новые доказательства невиновности преступника.

В мае во Флоренции пройдет научная конференция, написала ОГТРК «Ямал-Регион». К ней присоединятся историки, лингвисты и юристы, а также потомок судьи, который приговорил поэта и мыслителя. Несмотря на это многие итальянцы считают, что пересматривать историю бессмысленно. Данте и так считается признанным гением.