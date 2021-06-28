«Приболел малость, отмечать буду дома». Панкратову-Черному исполнилось 72 года

Российский актер Александр Панкратов-Черный поделился с ИА Nation Nеws планами на свое 72-летие.

«Я сейчас приболел малость, поэтому отмечать буду так, дома. Будут сын с невесткой, и я с женой, может быть кто-то из друзей подъедет», — признался собеседник информагентства.

Что касается творческих планов, то актер рассказал, что готовятся съемки нового сезона сериала «По законам военного времени». Они стартуют ближе к осени в Таганроге и Ростове.

«За эту роль я удостоился премии ТЭФИ», — напомнил Панкратов-Черный.

По словам артиста, в июле начнется работа над приключенческой картиной «Динозавр», где вместе с ним будет играть Андрей Смирнов.

Ранее блогер BadComedian усомнился, что голливудский режиссер Квентин Тарантино закончит профессиональную карьеру после съемок своей 10 картины.

«Мне кажется, что он, хоть и грозится, но думаю, что у него как у творца есть, возникнет рано или поздно непреодолимое желание что-то еще сделать», — предположил BadComedian, отметив безумную любовь Тарантино к кинематографу.