Культура 14 ноября 2022, 15:34 Президентом кинофестиваля «Дух огня» в ХМАО станет Эмир Кустурица

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Сербского режиссера и музыканта Эмира Кустурицу утвердили на пост президента международного кинофестиваля «Дух огня», который пройдет в Ханты-Мансийске. Об этом сообщило ИА НСН.

Кустурица признался, что его обрадовала возможность возглавить этот фестиваль.

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«Рад, что смогу помочь тем, кто хочет создавать хорошее кино», — цитирует режиссера ИА Nation News.

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По данным информагентства, в жюри фестиваля вошли пять крупных деятелей международного кинематографа. В рамках мероприятия предусмотрено присуждение четырех призов, которые обеспечены денежным вознаграждением.