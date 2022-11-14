14 ноября 2022, 15:34
Президентом кинофестиваля «Дух огня» в ХМАО станет Эмир Кустурица
Сербского режиссера и музыканта Эмира Кустурицу утвердили на пост президента международного кинофестиваля «Дух огня», который пройдет в Ханты-Мансийске. Об этом сообщило ИА НСН.
Кустурица признался, что его обрадовала возможность возглавить этот фестиваль.
Реклама
«Рад, что смогу помочь тем, кто хочет создавать хорошее кино», — цитирует режиссера ИА Nation News.
Реклама
По данным информагентства, в жюри фестиваля вошли пять крупных деятелей международного кинематографа. В рамках мероприятия предусмотрено присуждение четырех призов, которые обеспечены денежным вознаграждением.
ХМАО
Кино
Реклама
Реклама